السفير زملط يرحب بموقف بريطانيا بخصوص الاستيطان ويطالبها بتطبيق القانون

وطن: رحب سفير فلسطين لدى بريطانيا د. حسام زملط ببيان الحكومة البريطانية امس، الذي صدر على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية اندرو موريسون، والذي طالب دولة الاحتلال التوقف الفوري عن النشاط الاستيطاني الذي اعتبره البيان غيرقانوني ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولي كما ادان مخططات بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأضاف السفير في حديث إذاعي اليوم على إذاعة صوت فلسطين، ان هذا الموقف الواضح واللغة القوية تحتاج لافعال وخطوات عملية من اجل تطبيق القانون الدولي، في ظل موقف إدارة ترامب وإعلان بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، منوها لمسؤولية بريطانيا في منع دخول بضائع المستوطنات غير القانونية الى أراضيها ومنع الشركات البريطانية من المشاركة في اعمال غير قانونية داخل المستوطنات.

وقال د. زملط ان على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين فلسطين كرد عملي على السياسات الإسرائيلية الهادفة حل الدولتين وتحويل الاحتلال الى امر دائم من خلال النشاط الاستيطاني المستمر ووعودات حكومة الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مذكرا بالمسؤولية التاريخية لبريطانيا اتجاه فلسطين من جهة واتجاه النظام والقانون الدولي من جهة اخرى