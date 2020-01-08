الخليل: ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة وممنوعة التداول

وطن: ضبط جهاز الامن الوقائي اليوم، بالخليل كمية كبيرة من الأدوية المهربة وممنوعة التداول .

افاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الامن الوقائي ان الجهاز في محافظة الخليل وبالتعاون مع وزارة الصحة قام بضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة والمنشطات الجنسية ممنوعة التداول بالإضافة الى مواد اخرى غير مرخصة ولا يسمح بتداولها مثل الكريمات والأعشاب لما تشكله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين كونها لا تخضع للرقابة من جهات الاختصاص خاصة وزارة الصحة .

كما تبين ان المتجر الذي يقوم بترويج هذه الأصناف غير مرخص حسب الاصول والقانون وغير حاصل على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص لترويج هكذا مواد، كما ان الشخص الذي يعمل بذلك المكان غير مؤهل قانونيا لبيع المواد المضبوطة وتم تحويله لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا للنظام والقانون حسب الاصول وتم التحفظ على المضبوطات وفقا للقانون .