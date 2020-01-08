ترامب يستبعد الرد العسكري على ايران: لا ضحايا في القصف الايراني وسأطلب من "الناتو" أن يكون حاضرا بشكل أكبر في الشرق الأوسط

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية أو العراقية لم تتكبد أي خسائر بشرية في القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وأوضح ترامب في كلمة له تعقيبا على قصف إيران لقواعد أميركية في العراق أنه لا خسائر عراقية أو أميركية "بفضل نظام الإنذار المبكر لدينا".

واستبعد ترامب الرد العسكري الامريكي ضد ايران.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي وأن على الدول الحليفة لأمريكا المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بأن تتخلى أيضا عن الاتفاق النووي مع إيران من أجل عالم أكثر أمنا.

وذكر ترامب أن إيران رفعت شعار الموت لأميركا في اليوم الذي وقع فيها الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه حان الوقت للدول الموقعة على الاتفاق النووي التخلي عنه من أجل عالم أكثر أمنا.

وهدد ترامب طهران بالصواريخ الأميركية "الكبيرة والسريعة والدقيقة والمميتة"، معتبرا أن إيران تراجعت، وأنها تخفف من حدة موقفها على ما يبدو."

وقال ترامب إنه سيطلب من الناتو أن يكون حاضرا بشكل أكبر في الشرق الأوسط، منوها في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للسلام مع من يريدونه.

يذكر ان ترامب هدد عقب اغتيال سليماني انه في حال قامت ايران بالرد فأنه سيشن هجمات على 52 موقعا ايرانيا.