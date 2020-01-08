الدولار يتراجع أمام 6 عملات بعد قصف إيران لـ"عين الأسد"

وطن: شهد الدولار الأمريكي الأربعاء، تراجع بشكل طفيف مقابل بعض العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة 7:42 صباحاً بتوقيت غرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.1149 دولار كما لم يشهد تغييراً يذكر أمام الين الياباني مسجلاً 108.44 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنحو 0.2 بالمئة مسجلاً 1.3152 دولار لكنه ارتفع أمام الفرنك السويسري بنسبة هامشية 0.07 بالمئة ليصل إلى 0.9709 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 بالمئة مسجلاً 96.939.

وقصف الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء، قاعدة "عين الأسد" العسكرية بالعراق، وتحدث لاحقا عن مقتل 80 جنديا أمريكيا يتواجدون فيها، وذلك ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.