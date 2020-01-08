الجيش الامريكي يخلي قاعدته العسكرية بريف الحسكة في سوريا

وطن: ذكرت وكالة سانا السورية الرسمية ان "قوات الاحتلال الأمريكي اخلت قاعدتها في خراب الجير الواقعة في منطقة المالكية بالقرب من الحدود السورية العراقية التركية بعد نحو ستة أشهر من تواجدها في القاعدة شمال شرق الحسكة."

وأشارت مصادر أهلية في المنطقة الى أن "قوات الاحتلال الأمريكية المتمركزة في قاعدة خراب الجير بدأت بإخلاء القاعدة بشكل نهائي اليوم حيث خرجت نحو 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية وعربات" واتجهت إلى قرية السويدية القريبة من معبر الوليد تمهيدا للانسحاب باتجاه الأراضي العراقية.

وفي السياق أيضا ذكرت مصادر أهلية في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة أن 50 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية للقوات الأمريكية غادرت قاعدتها في مدينة الشدادي واتجهت شمالا عبر الطريق الشرقي الواصل إلى ناحية الهول بالريف الشرقي للحسكة تمهيدا للانسحاب إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد في ريف بلدة اليعربية.

ولفتت المصادر إلى أن عددا من الشاحنات التي خرجت من مدينة الشدادي كانت قادمة من مقرات قوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي.

نقلا عن سانا