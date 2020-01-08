الأردن يدين قرار الاحتلال بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

وطن: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان سلطات الاحتلال بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، أنه لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية، لأنها تشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية؛ التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334)