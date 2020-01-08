توقف توريد غاز الطهي المصري إلى غزة

وطن: كشف رئيس جمعية أصحاب شركات الغاز بغزة سمير حمادة، اليوم الأربعاء، عن توقف توريد ضخ الغاز المنزلي المصري إلى قطاع غزة.

وبيّن حمادة أنّ الجانب المصري أوقف ضخ الغاز لقطاع غزة منذ بداية الأسبوع الجاري؛ وذلك بسبب إشكالية في الأسعار.

وأوضح أن الجانب المصري قرّر إضافة مبلغ 160 دولار على كل طن من الغاز المنزلي الوارد إلى القطاع، وهو الأمر الذي رفضه مستوردو الغاز بغزة.

ومن المتوقع أن تتسبّب هذه الخطوة في حدوث أزمة بغاز الطهي في القطاع المحاصر؛ نظرًا لزيادة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.