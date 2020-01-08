الأرصاد تدعو المواطنين لأخذ أقصى درجات الحذر مع اشتداد المنخفض القطبي

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، مساء اليوم الأربعاء، إن "المنخفض القطبي التي تتأثر به البلاد قد بدء الان خلال ساعات المساء ويستمر حتى مساء يوم الجمعة المقبل".

وأوضحت "يكون المنخفض الجوي عميقًا يتمركز جنوب جزيرة قبرص مصحوبًا بكتلة هوائية باردة جدًا من أصل قطبي، وتسود أجواء باردة جدًا وغائمة وماطرة على معظم مناطق فلسطين، وتكون الأمطار غزيرة على معظم المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة".

وفي السياق، أوضح مدير عام دائرة الأرصاد يوسف أبو أسعد، أنه "اعتبارًا من ساعات مساء اليوم، يشتد هطول الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ الساعة، وستقوم الدائرة بالتواصل مع الجهات المعنية والمواطنين من خلال النشرات الجوية المفصلة خلال المنخفض الجوي".

وأضاف إن "فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حوالي 60 ساعة، وفي ساعات مساء الجمعة يتوقع أن ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء إلى الاستقرار"، مُهيبًا "بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة، وأماكن تشكل السيول، وأماكن تجمع المياه، وأن يتابعوا التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد على شبكة الانترنت، www.pmd.ps، أو الاتصال على دائرة التنبؤات الجوية على رقم 2403104، أو على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". وكذلك الاستماع إلى الارشادات والتحذيرات التي تصدرها الجهات المختصة، خاصة الدفاع المدني، وجهاز الشرطة خلال فترة المنخفض، من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات".

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية "بسبب الأمطار الغزيرة المرافقة لهذا المنخفض الجوي العميق من تشكّل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، ومن سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وخطر الانزلاق على الطرقات بسبب تساقط البرد الغزير، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض".