الحكومة تنفي تعطيل الدوائر الرسمية غدا

وطن: نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم مساء اليوم صحة ما يتم تداوله من أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ليوم غد الخميس بسبب الظروف الجوية السائدة.

ودعا ملحم المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني تحسباً من تشكُّل السيول في المناطق المنخفضة بسبب الأمطار الغزيرة، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات السلامة والأمان في استعمال وسائل التدفئة مؤكداً جاهزيّة الطواقم الطبية، والدفاع المدني لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.