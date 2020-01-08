الاحتلال يبعد المقدسية سناء الرجبي عن الأقصى 15 يوما

وطن: ابعدت شرطة الاحتلال مساء يوم الأربعاء، المرابطة المقدسية سناء الرجبي، عن المسجد الأقصى 15 يوما، بشرط التوقيع على كفالة مالية قيمتها خمسة آلاف شيكل.

وذكر المحامي ان شرطة الاحتلال احتجزت الرجبي لساعات طويلة قيد التوقيف والتحقيق بمركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، في البرد القارس.

وقضت المحكمة بإخلاء سبيلها بشرط إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة اسبوعين، والتوقيع على كفالة مالية، ومثولها أمام المحكمة بتاريخ 2 - 2 - 2020.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت سناء الرجبي، أثناء تواجدها عند مدخل مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى صباح اليوم، واقتادتها إلى مركز شرطة باب الاسباط، ونقلت بسيارة الشرطة إلى القشلة.

وتعرضت المرابطة الرجبي للاعتقال عدة مرات، وأبعدت نحو ثلاث سنوات عن المسجد الأقصى.