اليابان تغلق سفارتها في العراق مؤقتاً

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الخارجية في طوكيو، أمس الأربعاء، إغلاق سفارة اليابان في العراق مؤقتاً بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أمريكية.

كما رفعت الوزارة مستويات التحذير، داعية المواطنين اليابانيين إلى مغادرة العراق فوراً والامتناع عن السفر إلى إيران.

وأفادت الوزارة أنها قررت إغلاق السفارة في بغداد، بعد أن تأكدت من أنه تم إبلاع جميع المواطنين اليابانيين بالمغادرة، وقالت إن مكتبها في إربيل في شمال العراق سيبقى مفتوحاً.

إلى ذلك، صرّح وزير السياسة الاقتصادية والمالية الياباني ياسوتشي نيشيمورا، أنه ناقش مع نظيره الصيني هي ليفنغ، أمس الأربعاء، التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأكد الوزيران أهمية الاستقرار الإقليمي في أعقاب الضربات الصاروخية الإيرانية ضد قوات أمريكية في العراق.