جامعة بيرزيت تعلن استئناف الدوام السبت المقبل .. ومجلس الطلبة لوطن: فتحنا أبواب الجامعة لاستئناف الحوار .. وسنعقد مؤتمراً لتوضيح ما حدث

وطن: اعلنت جامعة بيرزيت مساء اليوم عن استئناف الدوام يوم السبت المقبل.

وقالت الجامعة انه "بناءً على بادرة حسن النية من قبل مجلس الطلبة والكتل الطلابية بفتح أبواب الجامعة اعتبارا من هذا اليوم الخميس 912020. والبدء في حوار حول مجمل القضايا المطروحة، تعلن إدارة الجامعة عن استئناف الدوام في جميع مرافق الجامعة اعتباراً من صبيحة يوم السبت 1112020"

وكان رئيس مجلس الطلبة، قسام مطور، أ:د بأن أبواب جامعة بيرزيت قد فتحت اليوم الخميس أمام الإدارة والطلبة بقرار من لجنة إدارة الأزمة في الجامعة، بعد أن أغلقت لمدة 23 يوماً من قبل مجلس الطلبة والحركة الطلابية.

وأعلن مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عن فتح أبواب الجامعة للسماح للطلبة بالدخول إلى الجامعة للإعتصام بداخلها وكذلك دخول الموظفين والإدارة من أجل الشروع بإستئناف الحوار.

وقال مطور في حديث لوطن :"اكراما لروح الشهداء والاسرى، فتحنا ابواب الجامعة أمام إدارتها لفتح باب الحوار ومناقشة المطالب النقابية التي قمنا بوضعها مع الكتل الطلابية"، مضيفا أن مؤتمراً صحفياً سوف يعقد قريبا عقب إجراء الحوار بين إدارة الجامعة، ومجلس الطلبة والكتل الطلابية، حيث سيتم الاعلان عن موعده بالقريب العاجل.

يذكر أن الحكومة كلفت وضمن جلستها الاخيرة وزير التعليم العالي بمتابعة قضية جامعة بيرزيت والعمل على إنهائها بأسرع وقت ممكن، كما دعت إلى ضرورة تكثيف الجهود وفتح قنوات الحوار، من أجل إنهاء أزمة جامعة بيرزيت،

وكانت وطن قد فتحت ملف جامعة بيرزيت بكل تفاصيله خلال الايام السابقة حيث استضافت الكتل الطلابية وادارة الجامعة للحديث عن تفاصيل الازمة التي مرت بها الجامعة.

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