تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة يوم السبت المقبل

وطن: اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود، انه سيتم تمديد ساعات العمل في معبر الكرامة امام حركة المعتمرين القادمين الى ارض الوطن يوم السبت الموافق 11/1/2020، لمدة 24 ساعة متواصلة.

واضاف مهنا ان المعبر سيعمل يوم السبت من الساعة 07:30 صباحا، حتى الساعة 12:00 ظهرا امام حركة المغادرين، في حين سيستمر العمل لمدة 24 ساعة امام حركة القادمين، وذلك لتسهيل مرور المعتمرين والقادمين العائدين الى ارض الوطن.

وستعمل كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعبر على تسهيل مرور المسافرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.