فيديو .. سليماني زار غزة اكثر من مرة وهو صاحب فكرة الانفاق مع عماد مغنية

وطن: قال ممثا حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، أن قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، زار قطاع غزة أكثر من مرة.

وقال عبد الهادي في تسجيل مصور ، إن "قاسم سليماني ذهب إلى غزة أكثر من مرة، وكان مساهماً ومشاركاً في الخطة الدفاعية التي تم التخطيط لها ورسمها خلال الفترة الماضية".

وأضاف، أن "هذا الأمر ليس سراً"،

وتابع القيادي في حماس، أن "فكرة الأنفاق كانت من عماد مغنية وقاسم سليماني، وأشرفا على المشروع بنفسهما".