المستشار أبو شرار يتسلم تقريراً أعدته 3 مؤسسات حقوقية حول مسابقة تعيين قضاة البداية

وطن: تسلم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الخميس، تقريراً أعدته ثلاث مؤسسات حقوقية حول مجريات مسابقة تعيين قضاة البداية التي جرت أيام الاحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي وتم خلالها إجراء مقابلات مع ٢٩ مرشحاً ومرشحةً لإشغال وظيفة قاضي بداية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المستشار أبو شرار في مكتبه مع مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، ومدير الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" ماجد العاروري.

وأكد عصام العاروري باسم المؤسسات الثلاث أن المسابقة جرت بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية، ولفت إلى أن المراقبين الذين حضروا المسابقة ممثلين عن المؤسسات الثلاث وثقوا بعضاً من الملاحظات الهامشية جرى تضمينها في التقرير المستقل.

بدوره شكر المستشار أبو شرار ممثلي المؤسسات الحقوقية الثلاث لافتاً إلى أن ملاحظاتهم سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد اعلان مسابقة من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لاختيار قضاة جدد من درجتي الاستئناف والعليا.