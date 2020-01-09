"الديمقراطية" تدين قمع الاحتلال للأسرى ومصادرة حقوقهم في سجني مجدو وريمون

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اقتحام وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، قسم (4) في سجن مجدو والاعتداء على الأسرى بالهراوات، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفهم وإجراء تنقلات لعدد من الأسرى، إلى جانب عدم الاستجابة لمطالب الأسرى وحقوقهم في سجن ريمون وغيره من السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الجبهة في بيان وصل وطن نسخة منه، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل ممارسة سياسة "الإرهاب المنظم" بحق الأسرى من قمع وتنكيل ومصادرة لحقوقهم، مؤكدةً أن تلك الإجراءات وغيرها لن تنال من صمود الأسرى ولن تكسر من إرادتهم في مواجهة السجان الإسرائيلي.

وحذرت الديمقراطية من انفجار واسع في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء استمرار مصلحة السجون الإسرائيلية تجاهل مطالبهم الإنسانية ومصادرة مقتنياتهم وعدم توفير الاحتياجات اللازمة لهم ومنها الأغطية الشتوية وخاصة في ظل برد الشتاء القارس، واستمرار الاعتداء على الأسرى وإجراء تنقلات في صفوفهم.

ودعت الجبهة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، لزيارة الأسرى والاطلاع على معاناتهم وإجبار الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم، والعمل على الإفراج العاجل عن كافة الأسرى والأسيرات من داخل سجون الاحتلال وخاصة المرضى منهم.

وجددت الجبهة دعوتها الهيئات الرسمية الفلسطينية وغير الرسمية، المعنية بقضايا الأسرى والمعتقلين، لفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته وتجاوزاته للقوانين الدولية والإنسانية وشرعة حقوق الإنسان، والعمل على تدويل قضية الأسرى وتحويلها لقضية رأي عام.