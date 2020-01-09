بتأثير من بوتين.. مخاوف داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال من تقييد اعتداءاتها على سوريا

وطن: جيش الاحتلال متخوف من احتمال حدوث تحول في سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بحرية عمليات جيش الاحتلال وعدوانه على سوريا.

وبحسب موقع "والا" لعبري، فإن استعدادات تجرى حاليا داخل مؤسسة الاحتلال العسكرية وهيئة الأمن القومي، ومكتب رئيس الوزراء، لاستقبال الرئيس الروسي، الذي يزور دولة الاحتلال أواخر الشهر الجاري، في ظل المتغيرات الجديدة التي نجمت عن اغتيال قائد "فيلق القدس"، والرد الإيراني بقصف لقاعدة "عين الأسد" الأمريكية غرب العراق، فجر الأربعاء.

وتوقعت مصادر تحدثت مع موقع "والا"، دون الكشف عن هويتها، أن ملفات عديدة ستفتح خلال زيارة بوتين لدولة الاحتلال، من بينها ملفات تثير مخاوف الأخيرة، لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، معبرة عن خشيتها العميقة من مفاجأة محتملة يحملها الرئيس الروسي خلال الزيارة، تزيد من القيود المفروضة على سلاح الجو التابع للاحتلال فيما يتعلق بممارسة عدوانه ضد سوريا.

ووفق المصادر، تنفي مؤسسة الاحتلال العسكرية بشدة أن تكون هناك قيود مفروضة على سلاح الجو من قبل القوات الروسية في سوريا، لكن الواقع يختلف، حيث تراجع عدد الهجمات التي شنتها طائرات الاحتلال طوال العام الماضي بشكل ملحوظ، مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك، ما يهدد خطط الاحتلال بشأن ادعاءاتها لفتح جبهة مقاومة على الحدود الشمالية انطلاقا من الجولان المحتل، تنضم إلى جبهة جنوب لبنان.

وتخشى المؤسسة العسكرية للاحتلال من مطالبة الرئيس الروسي لها بالحد من عمليات الاعتداء التي تنفذها في سوريا، على أساس أن الأوضاع الحالية في ظل العملية الأمريكية لاغتيال قاسم سليماني، وما أعقبها من رد إيراني تستوجب تخفيف حدة ألسنة اللهب في الوقت الراهن.