الأسير هاني أبو حطب حر.. بعد 18 في معتقلات الاحتلال

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن الأسير هاني أبو حطب من قرية عانين غرب جنين، بعد قضاء 18 عاما ونصف في معتقلات الاحتلال.

وقال الأسير المحرر أبو حطب، الذي أفراج عنه من سجن ريمون الصحراوي عبر حاجز الظاهرية في الخليل، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين في السجن، وتواصل انتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش لأقسام السجن، وكذلك عمليات خطف الأسرى والتنكيل بهم داخل المعتقل وعزلهم.

كما أشار إلى مواصلة سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد في معتقل ريمون، الذي يقبع داخله ما يقارب 720 أسيرا، من خلال اقتصار العلاج المقدم للأسرى على "المسكنات"، مؤكدا أن رسالة الأسرى التي يحملها هي العمل على إنهاء الانقسام الأسود الذي ما زل يمكّن الاحتلال من احكام قبضته العدوانية على الأسرى.