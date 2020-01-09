الاحتلال ينشىء لجنة لمحاربة بناء الفلسطينيين بمناطق "ج" في الضفة

وطن: قام وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، اليوم الخميس بتشكيل لجنة خاصة لمحاربة البناء الفلسطيني في مناطق "ج" بالضفة الغربية.

وبحسب "مكور ريشون" العبري، فإن بينت قام بتعيين المستوطن "كوبي أليراز" مسؤولاً عن اللجنة.

وبحسب الموقع فإن "أليراز" كان يشغل سابقاً منصب مستشار وزير الحرب في شؤون الاستيطان، أيضاً وهو من سكان مستوطنة "عيليه" جنوب نابلس، وسيعمل على مساعدة نفتالي بينت في قضايا البناء الفلسطيني غير القانوني بحسب زعمهم في مناطق "ج" بالضفة الغربية.

وأضاف الموقع العبري أن نفتالي بينت يرغب بوضع حد لازدياد البناء الفلسطيني في هذه المناطق، والوقوف بوجه السلطة الفلسطينية التي تدعم البناء في مناطق "ج".

وبموجب اتفاق أوسلو 2 الانتقالي الموقّع في 28 سبتمبر (أيلول) 1995، فقد قُسّمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي: "أ" وتبلغ نسبة مساحتها 18 في المئة وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" ومساحتها 18.3 في المئة وتخضع مدنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية، و"ج" ومساحتها 61 في المئة وتخضع كلياً لسيطرة الاحتلال.