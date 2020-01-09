البرغوثي يشرح لطلبة من جامعة لونغ بيتش طبيعة نظام الاحتلال و (الأبرتهايد) الإسرائيلي

وطن: شرح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، لوفد من طلبة جامعة لونغ بيتش في كاليفورنيا، طبيعة نظام الاحتلال والفصل والتمييز العنصري (الأبرتهايد) الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وفند البرغوثي الرواية الإسرائيلية والمزاعم التي تحاول تسويقها للعالم، والقائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ، وأوضح الرواية الفلسطينية، القائمة على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وتعرض البرغوثي للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر وخاصة القمع الوحشي لفعاليات و أنشطة المقاومة الشعبية.



ودعا البرغوثي الوفد الطلابي إلى نشر الوعي في الجامعات الامريكية بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والانضمام إلى حركة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل والتي تتعاظم في كل جامعات ومدن العالم.