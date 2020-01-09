أمريكا تفرض عقوبات إضافية على إيران وتسعى لتوسيع حلف "الناتو" ليشمل دولا من الشرق الأوسط

وطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة تعمل على إدخال دول الشرق الأوسط في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، فيما أكد فرض عقوبات إضافية على طهران.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن "الناتو يجب أن يساعدنا في الشرق الأوسط من خلال الانخراط في محاربة تنظيم داعش".

وبشأن الملف الإيراني أكد ترامب أنه صادق على فرض عقوبات إضافية على طهران، مضيفا أن الولايات المتحدة ترغب في إعادة التفاوض من إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الجمعة الماضية.

وردت إيران بقصف صاروخي استهدف قاعدتين عسكريتين تضمان جنودا أميركيين في الأنبار وأربيل.