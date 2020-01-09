إزالة تمثالي الأمير هارى وزوجته ميجان من متحف مدام توسو للعائلة الملكية

وطن: فى أول إجراء، بعد إعلان اعتزامهما التخلى عن صفتهما الملكية، والتنازل عن دورهما كـ"عضوين رفيعى المستوى"، تمت إزالة تمثالى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، من الجزء الخاص بالعائلة الملكية البريطانية فى متحف مدام توسو للشمع فى العاصمة البريطانية لندن.

ويتميز الجزء المخصص للعائلة الملكية البريطانية فى متحف مدام توسو فى لندن، بأنه يضم تماثيل الشمع الخاصة بأفرادها، مثل دوق إدنبرة، وأمير ويلز، ودوقة كورنوول، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

يقول ستيف ديفيس، المدير العام لمتحف مدام توسو لندن، عن إزالة تمثالى الأمير هارى وميجان ماركل: "إلى جانب بقية العالم، فنحن فى المتحف نتفاعل مع الأنباء المفاجئة بأن دوق ودوقة ساسكس سوف يتراجعان بصفتهما من كبار أفراد العائلة الملكية البريطانية".

لكن أضاف أن تمثالى الزوجين سيظلان يبرزان فى متحف الشمع.

وتابع: "باعتبارهما من أكثر الشخصيات شعبية، فلسوف يظل الأمير هاري وميجان ماركل بالطبع سمة مهمة في مدام توسو لندن، بينما نراقب لنرى ما سوف يحمل الفصل التالي لهما".