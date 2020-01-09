الاحتلال يفرج عن الأسير صدقي المقت الى الجولان

وطن: أكدت عائلة الأسير صدقي المقت، أن سلطة الاحتلال أبلغتها أنها ستطلق سراح ابنها خلال الساعات المقبلة أو ساعات الصباح، وسيتم استقباله في الجولان السوري المحتل.

يذكر أن نادي الأسير أعلن سابقًا أن الأسير السوري، صدقي المقت، رفض مقترحًا تقدم به الجانب الروسي، ويقضي بالإفراج عنه باليوم ذاته إلى دمشق، بدلاً من الإفراج عنه إلى مسقط رأسه في الجولان السوري المحتل.

وأوضح نادي الأسير، وقتها، أن الملحق العسكري الروسي في إسرائيل اجتمع صباح اليوم، مع الأسير المقت، وأبلغه بمطالبات سورية بالإفراج عنه باليوم ذاته إلى دمشق، لكنه رفض ذلك؛ وشدد على أن من حقه الإفراج عنه إلى الجولان.

ولفت نادي الأسير، حينها، إلى أن عملية تبادل جرت في شهر نيسان/ أبريل العام الجاري بين سورية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة روسية، والتي جرى بموجبها تسليم جثمان الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، الذي فُقد في معركة "السلطان يعقوب" عام 1982 إبان حصار بيروت خلال الغزو الإسرائيلي على لبنان، مقابل الإفراج عن أسيرين أحدهما من أصل فلسطيني من مخيم اليرموك وهو الأسير أحمد خميس، وأسير مدني آخر.

ويُشار إلى أن الأسير المقت قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 27 عامًا وأُفرج عنه عام 2012، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً عام 2015، وحكمت عليه بالسّجن لمدة 14 عامًا، بتهمة تصوير فيلم فيديو يعكس التعاون بين الاحتلال وجبهة النصرة، وجرى تقديم استئناف على القرار وتم تخفيض الحكم لمدة 11 عامًا.

(عرب48)