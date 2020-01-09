أتلتيكو يصعق برشلونة ويصعد لنهائي السوبر

وطن: حقق فريق أتلتيكو مدريد الانتصار على نظيره برشلونة بثلاثية لهدفين مساء الخميس، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف برشلونة ميسي في الدقيقة 51، وجريزمان بالدقيقة 62، بينما سجل لأتلتيكو مدريد، كوكي في الدقيقة 46، وموراتا من ركلة جزاء بالدقيقة 81، وكوريا في الدقيقة 86.

وضرب "الروخيبلانكوس" موعدًا في النهائي مع الجار اللدود ريال مدريد، والذي سيُقام يوم 12 من شهر يناير الجاري.