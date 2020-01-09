فيديو | الحركة الطلابية في جامعة "بيرزيت" تعلن انتهاء الاعتصام والتوصل إلى اتفاق مع إدارة الجامعة

وطن: أعلنت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، مساء الخميس، انتهاء الاعتصام والتوصل إلى اتفاق مع إدارة الجامعة، بعد تعليق للدوام استمر مدة 25 يوما.. وعليه ينتظم الدوام ابتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 13/01/2020.

ونشرت الكتل الطلابية الاتفاق الموقّع من قبل مجلس الطلبة والحركة الطلابية مع إدارة الجامعة، مؤكدة أنّ الاتفاق الموقّع أدناه ينص على تحقيق كافة المطالب التي طرحتها وعمل مجلس الطلبة والكتل الطلابية لأجل تحقيقها منذ ما يقارب الشهر.

وكان مجلس الطلبة والكتل الطلابية، أعلنت تعليق الدوام، على خلفية الأزمة التي شهدتها الجامعة، وقدم المجلس عددًا من المطالب الطلابية كشروط لاستئناف الدراسة فيها، الأمر الذي رفضته الجامعة ودعت للعودة للدوام قبل بدء الحوار.

وكان رئيس مجلس الطلبة، قسّام مطور قد أكد لـوطن، في وقت سابق اليوم، بأن أبواب جامعة بيرزيت قد فتحت اليوم الخميس أمام الإدارة والطلبة بقرار من لجنة إدارة الأزمة في الجامعة.

وأعلن مجلس الطلبة، ظهر اليوم، عن فتح أبواب الجامعة للسماح للطلبة والموظفين والإدارة، كبادرة حسن نيّة، بالدخول إلى الجامعة والإدارة من أجل الشروع بإستئناف الحوار.

وحاولت وطن التواصل مع رؤساء الكتل الطلابية، لمعرفة آخر مستجدات الاتفاق، إلّا أن هواتفهم كانت مغلقة. بينما أكد المتحدث باسم الجامعة، د. غسان الخطيب، إنه لم يكن جزءً من الاجتماعات بين الكتلة الطلابية والإدارة.

وكانت وطن قد فتحت ملف جامعة "بيرزيت" بكل تفاصيله خلال الأيام السابقة حيث استضافت الكتل الطلابية وإدارة الجامعة للحديث عن تفاصيل الأزمة التي مرّت بها الجامعة.

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