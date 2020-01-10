استمرار المنخفض الجوي ...أجواء باردة وماطرة

رام الله-وطن: يستمر اليوم تأثير المنخفض الجوي وتكون الأجواء باردة وماطرة في معظم المناطق خصوصاً في أواسط البلاد، ويضعف تأثير المنخفض الجوي في المساء والليل، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصاً في الجبال.

السبت :بارد

تستقر الأجواء في جميع المناطق، مع بقاء الأجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة في كافة المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية.



الأحد : عالم جزئي وماطر

يسود جو غائم جزئي وبارد نسبي الى بارد نهاراً. ويطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة. ومع ساعات المساء تتهيأ الفرصة لسقوط زخات محلية من المطر في بعض المناطق. ليلاً يسود جو بارد جداً في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.



الإثنين: غائم جزئي

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد. وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات النهار لسقوط زخات محلية من المطر في بعض المناطق. وليلاً يعود الجو الجو ليصبح شديد البرودة. الرياح تبقى غربية الى جنوبية غربية.



الثلاثاء : غائم جزئي

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتسود أجواء باردة نسبياً في الجبال ودافئة نسبياً في المناطق المنخفضة والغورية. ويكون الجو مستقر تماماً وما بين مشمس الى غائم جزئي. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية. تنشط أحياناً لتزيد الإحساس بالبرودة في ساعات الصباح والليل.



الأربعاء :صافي

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة. مع أجواء مشمسة عموماً وباردة نسبياً. ونتيجة لهبوب رياح شرقية سنستشعر برودة ملموسة على الأجواء خاصة في المناطق الشرقية والسهلية والجبال العالية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.