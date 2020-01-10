اسماء سلامة تكتب لوطن : شقائق الرجال

كانت المرأة الفلسطينية ومازالت تضرب أروع الأمثلة على كافة الأصعدة والمستويات، تفوق قدراتها كل وصف، مهما كانت بيئتها وسنّها ومستواها التعليمي . لا أقول ذلك كوني امرأة، بل هذا لسان واقع الحال، ومن لا يرى من الغربال فهو أعمى، من فترة ليست بقصيرة وأنا أجري شكلاً من أشكال المسح الميداني حول بعض الأعمال التي تديرها النساء وتحديداً في المناطق الريفية، البعيدة طبعاً عن مراكز المدن التي تضم الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، لم أتفاجأ حقيقة عندما وجدت أن الغالبية العظمى من المشاريع الصغيرة تديرها الإناث، فمعظم دور الحضانة ورياض الأطفال في القرى هي مشاريع نسائية، كذلك فإن نسبة كبيرة من المحال التجارية البسيطة ( الدكاكين ) تديرها الإناث أيضاً بالكامل أو على الأقل تأخذ جانب التواجد فيها في ساعات النهار، أثناء تواجد الرجل في عمله الآخر، ومن ثم يستلم هو مكانها مساءَ.

عمل آخر بدأت المرأة تسيطر عليه في تلك المناطق وهو أن تعمل كبائعة في المحال التجارية الصغيرة إن لم تكن هي صاحبة المحل والتي تديره.

كما اتجهت العديد من خريجات الجامعات اللواتي لم يحالفهن الحظ في الحصول على وظيفة سواء حكومية أو في القطاع الخاص، إلى إعطاء الدروس الخصوصية أو دروس التقوية لطلاب المدارس على اختلاف أعمارهم، فكرة باتت مقبولة ومطلوبة جداً من قبل أولياء الأمور.

فتيات أخريات اتجهن إلى العمل عن طريق التكنولوجيا ووسائل التواصل، صفحات أنشئت للترويج لأعمالهن في عدة مجالات، الأشغال اليدوية ( التريكو وصواني القش ) أو إنتاجهن في مجال المأكولات المختلفة (الحلويات، المعجنات وغيرها) حتى أن البعض بات يجهز لحفلات كاملة بوفيهات من الأطعمة والمقبلات والحلويات المختلفة. عدا عن بعض المجمدات التي تقوم بعض السيدات بتجهيزها وبيعها، وهي ما لاقت رواجاً كبيراً للسيدات العاملات، كذلك الحال لبعض المأكولات التراثية والتي يعجز الكثير عن إعدادها (مثلي أنا) فبات من السهل الحصول عليها الآن .

وطبعاً لا ننسى صفحات البيع الالكتروني والتي باتت ظاهرة عامة في كل المجتمعات المدنية والريفية على حد سواء ، والنسبة الأكبر من البيع الالكتروني في مناطق الريف تقوم به السيدات، من هنا نجد أن المرأة الفلسطينية لم تترك باباً لم تطرقه لكسب رزقها وإثبات ذاتها، لم تقف عن باب التوظيف ، الذي لا يستوعب إلا أعداداً محدودة كل عام. بل طرقت أبواباً أخرى، وصنعت فرصاً بنفسها، ونجحت في تأسيس مشاريع صغيرة برأسمال بسيط ، وفرضت وجودها بكل قوة في مجتمعها كامرأة عاملة ناجحة، دون الخروج من بيتها في كثير من الأحيان، فهي تعمل في منزلها وبين أولادها وتروج لما تنتج عبر الفيس بوك بشكل كبير، تستقبل الطلبات والحجوزات، وتسلم في الوقت المحدد.

الملفت للنظر حقيقة أن منتجات النساء على مستوى عال من الجودة لتستطيع أن تبقى ضمن المنافسة الكبيرة في السوق، فالنساء الممارسات لهذه المهن في تزايد مستمر.

المرأة الفلسطينية لا حل لها، إن لم تأتها الفرصة، بادرت هي للحاق بها، وإن لم تلحق، عمدت إلى صنع الفرص بنفسها، تفكيرها غير محدود ضمن إطار ضيق، ولا تقبل الاستسلام لما يسمى الظروف، قمة في التحدي والإصرار، تعي جيداً أن العمل عبادة، وأن العمل مهما كان بسيطاً ليس عيباً، لا تقف عند مسألة العمل بالشهادات، فلو انتظرت الوظيفة الملائمة لما تحمل من شهادة، لمرت السنين دون انجاز وإنتاج، تقف جنباً إلى جنب مع الرجل لتوفير الحياة الكريمة لعائلتها متحملة بذلك ضغوط إضافية على كاهلها ،دورها ليس دوراً ثانوياً ولا يقل أهمية عن دور الرجل ، بل مكملاً له مساند بشكل كبير، نحن شقائق الرجال .

ما ينقص المرأة هو الجهات الداعمة لأفكارها ومشاريعها، من حيث النصيحة في التخطيط وترتيب الأفكار، والطريقة الصحيحة للتنفيذ في بعض الأحيان، وكذلك التمويل البسيط في معظم الأحيان . هناك كم هائل من الطاقات بين النساء اللواتي ينتظرن دفعة بسيطة لوضع القدم على بداية الطريق في العملية الإنتاجية، وهن كفيلات بالنجاح والاستمرار، لربما انطلقن في توزيع إنتاجهن من مجتمعاتهن الريفية الضيقة إلى نطاق أوسع . أرفع القبعة لكل امرأة فلسطينية، تدرك قيمة وجودها وتسعى لتحقيق ذاتها بكل الطرق الممكنة، تصنع نفسها وتترك بصمتها في المجتمع وتساهم في بنائه .