آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأٌقصى

رام الله- وطن: أدى الآلاف من المصلين صلاة الفجر، في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوة "حملة الفجر العظيم في الأقصى"، التي اطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وامتلأ المسجد القبلي ومصلى باب الرحمة وساحته بالمصلين الفلسطينيين، الذين توافدوا الى الأقصى منذ ساعات الفجر رغم الأجواء الماطرة والباردة التي تشهدها مدينة القدس.

وبعد انتهاء صلاة الفجر ردد المصلون التكبيرات والهتافات في ساحات الأقصى، تأكيدا على حمايته ورفضا لانتهاكات سلطات الاحتلال فيه.

وأكد المصلون على حقهم بالصلاة في المسجد الأقصى، والدخول اليه في كل الأوقات دون قيود أو عراقيل من سلطات الاحتلال.

وأضاف المصلون أن الأعداد التي توافدات الى الأقصى وأدت صلاة الفجر فيه هي رسالة واضحة لسلطات الاحتلال التي تمادت في انتهاكاتها في الأقصى خلال الأسبوع الأخير، من اعتداء على المصلين وتنفيذ اعتقالات من ساحاته ومنع المصلين من الدخول اليه خلال فترة اقتحامات المستوطنين.

كما أكد المصلون أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا ولن يغلق رغم الدعوى القضائية التي رفعتها سلطات الاحتلال في محاكمها، ورغم اجراءات شرطة وضباط الاحتلال على الأرض "في المصلى وساحاته"، وقال أحد المصلين:" بالأيام الأخيرة اعتقلت القوات وأبعدت عشرات المصلين عن الأقصى واليوم يوجد الآلاف يعمرون ويصلون في الأقصى المبارك."