خسوف "شبه ظل" تشهده سماء البلاد اليوم

وطن: تشهد سماء فلسطين اليوم الجمعة خسوفا للقمر من نوع "شبه الظل".

ويبدأ القمر بالدخول في شبه الظل المحيط بظل الأرض نفسه في هذه الحالة في تمام الساعة 07:07:44 مساءً، ومن ثم يبدأ لمعان القمر بالخفوت نسبيا عن لمعان القمر المعتاد.

وينتهي الخسوف "شبه الظل" للقمر في تمام الساعة 11:12 مساءً بالتوقيت المحلي ومن المتوقع أن السماء غائمة جزئياً مما يتيح فرصة مشاهدة أجزاء من الخسوف.

وخسوف "شبه الظل" للقمر من الحوادث الفلكية الجميلة نسبيا، حيث يحدث خفوت نسبي للمعان القمر عندما يكون في طور “البدر أو الاكتمال.

حيث يمر بجانب ظل الأرض المتشكل خلفها والناتج عن ضوء الشمس المنعكس عن سطح الأرض نحو الفضاء، وبالتالي لا يحصل خسوف "مظلم" كما هي عادة الخسوفات العادية.

كما يحصل خفوت بسيط في لمعان القمر فسمي "خسوف شبه الظل".