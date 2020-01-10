الاحتلال يخطر عوائل 4 أسرى نفذوا عمليات بهدم منازلهم

وطن: أخطر جيش الاحتلال، عوائل 4 أسرى من الضفة الغربية بنيته هدم منازلهم بحجة مشاركة أبنائهم في عمليات أدت لقتل جنود ومستوطنين.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: إنه خلال العمليات العسكرية، الليلة الماضية، تم تسليم الإخطارات لتلك العوائل، مع منحهم مدة 72 ساعة لتقديم أي اعتراضات على تلك الإخطارات.

وشملت الإخطارات عائلة الأسير محمود عطاونة المتهم بالمشاركة في عملية طعن الجندي دوفير شوريك قرب مستوطنة مجدال عوز في آب/ أغسطس الماضي، والأسيرين وليد حناتشة ويزن مغامس المتهمين بالمشاركة في عملية تفجير عبوة ناسفة في منطقة عين بوبين قرب رام الله في ذات الشهر، بالإضافة إلى الأسير أحمد قنبع الذي اتهم بالمشاركة في عملية قتل حاخام بمساعدة الشهيد أحمد جرار في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي.