صور| مسيرات في الأردن للمطالبة بإنهاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال

وطن: انطلقت من امام مسجد عمر بن الخطاب في الزرقاء مسيرة عقب صلاة الجمعة؛ للمطالبة بإنهاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب المشاركون في المسيرة التي دعت إليها أحزاب وفعاليات شعبية، إلى إنهاء اتفاقية الغاز، واتفاقية السلام مع الاحتلال. كما طالبوا بإغلاق سفارة الكيان في عمان.

وحمل المشاركون في المسيرة، لافتات كتب عليها عبارات منددة بالاتفاقية وأخرى تطالب الحكومة بالتحرك لانهاء الاتفاقية.

ومن أبرز ما كتبه المشاركون "اتفاقية الغاز احتلال"، و"غاز العدو احتلال ".

وفي محافظة إربد، نفذت الحملة الوطنية لمناهضة غاز الاحتلال وقفة احتجاجية امام مسجد نوح القضاة في شارع الجامعة بمشاركة الحركة الاسلامية والفعاليات الشعبية.

وطالب المشاركون باسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني المحتل مطالبين بفض هذه الاتفاقية التي عدوها "اتفاقية الذل والعار".

وأكدوا على ان الشعب الاردني والفلسطيني شعب واحد وان اي استثمار بين العدو الصهيوني والحكومة الاردنية هو استثمار لدمار فلسطين وأهلها.

