تسريب صور من قاعدة "عين الأسد" بعد الضربة الإيرانية

وطن: نشرت مواقع عراقية، صورا قالت إنها مسربة من داخل قاعدة "عين الأسد"، في محافظة الأنبار، بعد الضربة الصاروخية الإيرانية، انتقاما لاغتيال الجنرال قاسم سليماني في بغداد.

وتظهر الصور أضرارا كبيرة في مخازن القاعدة التي تتمركز بها قوات أمريكية.

ويتزامن نشر الصور، مع صور مماثلة التقطها قمر صناعي للقاعدة من الداخل بعض الضربة الإيراني، ويظهر فيها المواقع التي سقطت فيها الصواريخ البالستية الإيرانية.

وكان الحرس الثوري، أعلن إطلاق 22 صاروخا على قاعدة عين الأسد العراقية، التي تضم قوات أمريكية ومهابط طائرات مروحية، ورغم إعلان التلفزيون الإيراني سقوط قتلى أمريكيين، إلا أن واشنطن نفت على لسان البيت الأبيض والبنتاغون سقوط أي خسائر بشرية.