الاحتلال يقمع المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

وطن: قمعت قوات الاحتلال، عصر الجمعة، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان في مدينة قلقيلية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وجاءت المسيرة الأسبوعية للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عامًا والتي انطلقت رفضًا لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إنّ قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب المشاركين في المسيرةم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وبيّن شتيوي أنه جرى معالجة المصابين بالاختناق، ميدانيًا، في مركز اسعاف قرية كفر قدوم.

المسيرة انطلقت رفضًا لما ورد على لسان وزير جيش الاحتلال من نية لضم أراض فلسطينية بهدف التوسع الاستيطاني مؤكدا أن هذه القرارات لن تؤثر على طبيعة ايماننا بحقنا بكامل ترابنا المحتل.