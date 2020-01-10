فيديو | مواطنون يغلقون شركة كهرباء محافظة القدس في بيت ساحور .. "لا ضرورة لوجودها"

رام الله - وطن: قام مواطنون اليوم الجمعة باغلاق باب فرع شركة كهرباء محافظة القدس في مدينة بيت ساحور .

واغلق المواطنون فرع الشركة بالسلاسل الحديدية، وقاموا بوضع ورقة كُتب عليها: تم اغلاق شركة الكهرباء فرع بيت ساحور بسبب عدم وجود ضرورة لها.

وتأتي هذه الخطوة كتعبير واحتجاج وغضب من قبل المواطنين، على تدني مستوى خدمة الكهرباء، واستمرار انقطاعها عن منازلهم.

يذكر ان مناطق امتياز شركة كهرباء القدس وهي محافظات (رام الله والبيرة، بيت لحم، القدس، اريحا) قد شهدت في الاسابيع الماضية عمليات انقطاع مستمرة في التيار الكهربائي، عللته الشركة الى خلل في محولات شركة الكهرباء الاسرائيلية.