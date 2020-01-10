روسيا: لا أساس لاتهام إيران بالمسؤولية عن سقوط الطائرة الأوكرانية

وطن: ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن سيرغي ريابكوف مساعد وزير الخارجية الروسي اليوم الجمعة أن موسكو لا ترى في الوقت الراهن أي أساس لاتهام إيران بالمسؤولية عن سقوط طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران في تناقض مع بيانات من كندا وآخرين.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال الخميس إن الطائرة سقطت يوم الأربعاء على الأرجح بسبب إصابتها بصاروخ إيراني، وذلك نقلا عن معلومات مخابراتية من كندا ومصادر أخرى.

وقالت الوكالة إن ريابكوف دعا كبار المسؤولين في العالم إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية لحين تكشف المزيد من التفاصيل.