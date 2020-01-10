الاسير المحرر صدفقي المقت : الجولان سيتحرر كما تحررت أنا وسأواصل طريق النضال

وطن: قال عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المحرر صدقي المقت "إن إرادة السوريين انتصرت على إرادة الاحتلال"، مشيراً إلى انه رفض قيود وشروط الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بإبعاده عن الجولان.

واضاف المحرر المقت في اللحظات الأولى لتحريره أن "الجولان سيتحرر كما تحررت انا"، مشيراً إلى أن الحركة الأسيرة ماضية في طريق مواجهة المحتل"، داعياً للتحرك العاجل لإطلاق سراحهم.

وأشار المقت إلى أن الأسرى يطالبون بالحرية ويشددون على بذل المساعي للإفراج عنهم، وتوجه المقت قائلاً "أتوجه إلى الجولان لاستكمال عملية تحريره".

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر للميادين إن "تحرير المقت هو انتصار للشعب السوري ولأهالي الجولان".

يشار إلى ان المقت رفض شروط الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحه، والتي قضت بإبعاده عن الجولان السوري المحتل لمدة 20 سنة، ويبقى في دمشق، على أن يكون له الحق بعد 5 سنوات أن يقدم طلباً لسلطات الاحتلال بالعودة إلى الجولان.