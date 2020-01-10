الاحتلال يبعد 4 مقدسيين عن الأقصى لعدة أشهر

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي يوم الجمعة أربعة شبان مقدسيين عن المسجد الأقصى، لمدة تراوحت بين خمسة وستة أشهر، بقرارات صدرت عن قائد لواء شرطة الاحتلال بالقدس المحتلة.

وتسلم الشبان قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى اليوم، بعد انتهاء مدة الإبعاد الصادرة عن شرطة الاحتلال في مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، والبالغة ما بين خمسة أيام إلى أسبوع.

وأبعدت شرطة الاحتلال الشاب محمد خضر زغير (31 عاما) عن الأقصى لمدة خمسة أشهر، والشاب عماد ابو سنينة (25 عاما) لمدة ستة أشهر، والشابين أحمد ركن وأحمد الشاويش لمدة خمسة أشهر.