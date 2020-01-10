صور .. مواطنون في بيت جالا: المواطن يتحمل فشل شركة الكهرباء والحكومة

وطن: احتج مواطنون في مدينة بيت جالا مساء اليوم على استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

واعتصم المواطنون وسط مدينة بيت جالا ، رافعين شعارات منددين من سوء خدمة الكهرباء واستمرار انقطاعها.

وقام المواطنون باغلاق مبنى بلدية بيت جالا بوضع سلاسل حديدية على المدخل احتجاجا منهم على استمرار انقطاع الكهرباء.

ورفع مواطن لافتة كتب عليها " المواطن يتحمل فشل شركة الكهرباء والحكومة".

وكان مواطنون اغلقوا مساء اليوم الجمعة باب فرع شركة كهرباء محافظة القدس في مدينة بيت ساحور .

واغلق المواطنون فرع الشركة بالسلاسل الحديدية، وقاموا بوضع ورقة كُتب عليها: تم اغلاق شركة الكهرباء فرع بيت ساحور بسبب عدم وجود ضرورة لها.

وتأتي هذه الخطوة كتعبير واحتجاج وغضب من قبل المواطنين، على تدني مستوى خدمة الكهرباء، واستمرار انقطاعها عن منازلهم.

يذكر ان مناطق امتياز شركة كهرباء القدس وهي محافظات (رام الله والبيرة، بيت لحم، القدس، اريحا) قد شهدت في الاسابيع الماضية عمليات انقطاع مستمرة في التيار الكهربائي، عللته الشركة الى خلل في محولات شركة الكهرباء الاسرائيلية.