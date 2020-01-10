ترامب: أعتقد أن إيران كانت تستهدف أربع سفارات أمريكية

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لمحطة "فوكس نيوز" التلفزيونية اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن إيران كانت تنوي استهداف أربع سفارات أمريكية.

وأفاد ترامب في مقتطف من المقابلة "سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد". وأضاف "يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت أربع سفارات".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن قاسم سليماني الذي قتل في غارة في العراق الأسبوع الماضي، كان يخطط لشن هجمات على سفارات أمريكية.

وتابع في مؤتمر صحافي، أن سليماني كان يخطط لهجمات "وشيكة" على "بنى تحتية أمريكية، بينها سفارات، وقواعد عسكرية، ومنشآت أمريكية في المنطقة"، وأضاف "كانت لدينا معلومات محددة عن تهديد وشيك".

وأفاد أمام الصحافيين، بعدما استعرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران: "لا نعرف تحديدا في أي يوم كانت ستنفذ، ولكن كان ذلك واضحا جدا.. قاسم سليماني كان يحضر شخصيا لهجوم واسع النطاق يستهدف المصالح الأمريكية، وهذه الهجمات كانت وشيكة".

روسيا اليوم