واشنطن حاولت تصفية مسؤول عسكري إيراني في اليمن بنفس توقيت تصفية سليماني

وطن: قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن واشنطن حاولت تصفية قيادي إيراني في اليمن في نفس يوم تصفية قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني .

ونقلت الشبكة عن عن مسؤول أمريكي مطلع قوله أن الولايات المتحدة حاولت تصفية القيادي في الحرس الثوري الإيراني الموجود في ‎اليمن "عبد الرضا شهلاي" في نفس يوم اغتيال‎ الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ،لكن العملية لم تنجح.

من جانبها أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الخبر ناقلة عن مسؤولينأمريكيين قولهم أن قادة البنتاغون كانوا يراقبون الضربتين وناقشوا الإعلان عنهما معا، في حال سارت الأمور على ما يرام.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت الشهر الماضي مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى شهلائي وتعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.

وجاء في الإعلان أن شهلائي يتخذ من اليمن مقرا له ولديه "تاريخ طويل من المشاركة في الهجمات التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءنا، بما فيها عملية عام 2011 ضد السفير السعودي" في مطعم إيطالي في واشنطن.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن شهلائي المولود تقريبا في عام 1957، مرتبط بالهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، بما في ذلك عملية دهم متطورة عام 2007 اختطف فيها خمسة جنود أميركيين وقتلوهم في مدينة كربلاء.