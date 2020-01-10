الزهار: التقيت بسليماني أكثر من مرة واغتياله كان بسبب جهد وعمل قوة القدس في دعم المقاومة

وطن: قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمود الزهار إنه التقى بالفريق سليماني أكثر من مرة وكان يقدر عالياً الدور الذي تقوم به حماس، مضيفا "الفريق سليماني كان صادقاً مع الاسم الذي حمله كقائد لقوة القدس".

وأضاف الزهار في تصريحات متلفزة "للميادين" أن العلاقة بين حماس وايران بدأت في العام 1991، مشيرا إلى أنه "عندما أبعدت إسرائيل بعض قادة حماس إلى مرج الزهور أرسلت إيران لنا وفداً يعرض المساعدة".

وأوضح بأنه منذ بداية تجربتنا مع ايران منذ عام 1991 حتى اليوم لم تطلب منّا طهران أيّ شيء غير المقاومة

وقال " أشهد شهادة لله أنني لم أشعر للحظة أن ايران تريد منا طلباً واحداً على حساب قضيتنا"، موضحا بأن العلاقة مع إيران والدعم الإيراني ليس قضية شخصية حتى ينتهي بعد استشهاد سليماني

وأشار إلى أنه من المنطقي أن تطلب حماس من القائد الجديد لقوة القدس أن تستمر العلاقة بيننا، مبينا بأن اغتيال سليماني كان بسبب جهد وعمل قوة القدس في دعم المقاومة.

وأضاف الزهار أن حماس لن تدخل في لعبة المحاور وتبدد جهودها في الصراعات خارج فلسطين، "بوصلتنا موجهة الى فلسطين ولا نريد أن نكون مع أيّ من المحاور المتصارعة في المنطقة، وأتحدى أيّ انسان أن يثبت أن أحداً في غزة تشيّع أو تم افتتاح مركز لإيران هنا".

وتابع: "نشجع فصائل المقاومة الفلسطينية على فتح علاقات مع الشعوب والحكومات التي تدعمنا من دون مقابل، وأدعو علماء المسلمين لعقد مؤتمر يعلنون فيه انتهاء لعبة المذهبية التي يمارسها الاستعمار، وأدعو علماء المسلمين من السنة والشيعة ليجدوا حلاً لكل الخلافات الموجودة".

وحول الحديث الإسرائيلي عن منع مصر وفد حماس من العودة إلى غزة قال الزهار: هو تحريض للقاهرة على فعل ذلك، والحديث عن منع هنية من العودة الى غزة بعد زيارته طهران إشاعات وتحريض.