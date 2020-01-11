إيران: الطائرة الأوكرانية أُسقطت بخطأ بشري

وطن: قال الجيش الإيراني في بيان، السبت، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي، حلقت قرب موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري وأُسقطت دون قصد، نتيجة خطأ بشري.

وقال البيان إنه ستتم إحالة الأطراف المسؤولة إلى الإدارة القضائية داخل الجيش وستتم محاسبتها.

وغرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر قائلا إن تحطم الطائرة الأوكرانية كان نتيجة خطأ بشري "في وقت أزمة نجمت عن المغامرة الأميركية".

ولقي كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا حتفهم، وقدم بيان الجيش الإيراني تعازيه لأسر الضحايا.

وكانت الولايات المتحدة وكندا قالتا إن الطائرة أُسقطت وهو ما نفته إيران في بادئ الأمر.