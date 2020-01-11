إصابات واعتقالات في قرى كفر قدوم واليامون ودير نظام

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابًا من اليامون غربي مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال الشاب محمد عمر سمار بعد اقتحامها اليامون ومداهمة منزل ذويه.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق أمس، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

كما اندلعت مواجهاتٌ عنيفة بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، فجرا بعد اقتحام قوة للاحتلال البلدة، كما شهدت بلدة عزون شرق قلقيلية مواجهات مشابهة.

ورصد مواطنون قيام طائرة "هيلوكبتر" تابعة لجيش الاحتلال بتمشيط في محيط حارة النــعالــوة داخل ضاحية شويكة شمال طولكرم منتصف الليلة الفائتة.