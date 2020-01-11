الصين: وفاة شخص وإصابة 59 آخرين بـ "كورونا" من نوع جديد

وطن: أعلنت السلطات الصينية، وفاة شخص واحد، وإصابة 59 بينهم 7 في حالة حرجة، جراء إصابتهم بالتهاب رئوي من فيروس " كورونا"، فى مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" وسط الصين.

وذكرت لجنة الصحة بالمقاطعة فى بيان، اليوم السبت، أنه تم وضع 739 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المرضى، بينهم 419 من الطاقم الطبي تحت المراقبة الطبية، فيما لم تظهر حتى الآن أية علامات على إصابتهم بالفيروس الذى تم اكتشافه فى "ووهان" فى الخامس من الشهر الجاري.

وقال عضو فريق الخبراء الطبي الصيني المكلف بمتابعة الوضع "يمكن السيطرة على حالة المرضى والوضع الوبائي فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الشديدة تماثل نظيرتها بين حالات الالتهاب الرئوي الشائعة".

من جهته، نقل التلفزيون المركزي الصيني عن مجموعة من المختصين الذين أجروا دراسات على الفيروس، انه "اعتبارا من السابع من الشهر الماضي، كشفت الفحوصات المخبرية عن وجود نوع جديد من فيروس كورونا"، حيث تم اكتشاف 15 حالة مؤكدة من هذا المرض.