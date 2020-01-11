مهاجم برشلونة قد يخضع لجراحة عاجلة في الركبة

وطن: تتوالى الأنباء السيئة على فريق برشلونة، بعد خسارته الدراماتيكية الخميس الماضي، أمام أتلتيكو مدريد 2-3، في الدور نصف نهائي لكأس السوبر الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير حصري، أن المهاجم الأوروغوياني لبرشلونة، لويس سواريز، قد يخضع لعملية جراحية عاجلة على مستوى الركبة.

ويعانى سواريز من آلام في ركبته اليمنى تتكرر من وقت لآخر، ويشير التقرير إلى أن الأوروغوياني سيزور الطبيب رامون كوجات غدا الأحد، وسيقوم هذا الأخير بفحص ركبته.

وأوضح التقرير، أن هذه الزيارة قد تسفر عن ضرورة خضوع سواريز لجراحة عاجلة في ركبته.

وسيكون لغياب سواريز تأثير كبير على برشلونة، الذي يمر حاليا بمرحلة حرجة، بسبب تخبطه في سلسلة من النتائج السلبية، كما أن هذا الغياب، يأتي في وقت يخوض فيه "البارسا"، العديد من المباريات الهامة، سواء في الدوري المحلي أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سواريز 11 هدفا في بطولة الدوري الإسباني، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي المسابقة، ويتخلف بفارق هدفين عن متصدر الترتيب، زميله الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وبهدف واحد عن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني (12 هدفا).