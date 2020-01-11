الاتحاد الأوروبي يدعو حكومة الاحتلال لوقف جميع الانشطة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين

وطن: دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال لوقف جمع الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ووقف اعتداءات المستوطنين. كما جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على موقفه الرافض لكافة الأنشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب موافقة سلطات الاحتلال في الخامس والسادس من الشهر الجاري على بناء حوالي 2000 وحدة استيطانية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على الإنشاءات الموجودة بالفعل، والتي بُنِيَ بعضها على أراضي فلسطينية خاصة. ويأتي هذا القرار في أعقاب التطورات الأُخرى المتعلقة بالاستيطان في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في أماكن حساسة للغاية مثل القدس والخليل، وفق الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان صادر عنه، وصل وطن نسخة عنه السبت، أعاد الاتحاد الأوروبي التذكير بموقفه الواضح وهو أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وعَقَبَة رئيسية أمام تحقيق حَل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، كما أعاد تأكيده قرار مجلس الأمن الدولي 2334.

ودعا حكومة الاحتلال إلى "الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة والإجراءات ذات الصلة. ويتعين وقف ومنع عُنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم."

وكرّر الاتحاد الأوروبي بموقفه الرافض لأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

وأكد أنه "سيواصل دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين، وهي الطريقة الواقعية والقابلة للحياة لتحقيق التطلعات المشروعة لكلا الشعبين"، وفق ما جاء في البيان.