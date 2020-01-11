غالبيتها في الخليل.. الاحتلال هدم 8 مبانٍ واقتلع 147 شجرة زيتون بأسبوعين

رام الله- وطن: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت ثمانية مبانٍ في المنطقة (ج) والقدس خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة الافتقار إلى رخص البناء.

وذكر المركز في تقرير "حماية المدنيين" الذي يُغطي الفترة ما بين 24 كانون الأول/ديسمبر 2019 – 6 كانون الثاني/يناير 2020، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 26 شخصًا وإلحاق الأضرار بـ 29 آخرين.

وأوضح أن خمسة من هذه المباني، بما فيها ثلاثة مبانٍ قُدِّمت كمساعدات إنسانية في وقت سابق، هدمت أو صودرت في تجمّعين رعويين يقعان في مناطق أغلقتها سلطات الاحتلال لغايات التدريب العسكري، أو في "مناطق إطلاق نار".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اقتلعت في يوم 1 كانون الثاني/يناير، 147 شجرة زيتون، مما ألحق الأضرار بسُبل عيش ثماني أُسر فلسطينية من قرية الجبعة في بيت لحم.

ووفقًا لسلطات الاحتلال، كانت هذه الأشجار التي يتراوح عمرها من 25 إلى 30 عامًا تقع في منطقة مصنفة باعتبارها "أراضي دولة"، وأفادت إحدى الأسر المتضررة بأن اعتراضًا رفعته إلى ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" على اقتلاع الأشجار لم يجرِ البتّ فيه بعد.

وفي يوم 2 كانون الثاني/يناير، صادرت سلطات الاحتلال مركبة رباعية الدفع كانت تُستخدم في نقل الطواقم والمعدات الطبية إلى عيادة متنقلة في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، واحتُجز طاقم المركبة لبضع ساعات.

وبحسب تقرير "أوتشا"، فإن مستوطنين اقتحموا في يوم 5 يناير، منزلًا في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، واعتدوا جسديًا على فتًى يبلغ من العمر 17 عامًا وأصابوه بجروح، حيث يقع هذا المنزل في بناية استولى عليها المستوطنون في العام 2017.

وأفاد بأنه في يوم 27 كانون الأول/ديسمبر، نُظِّمت آخر مظاهرة من مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" في العام 2019 في قطاع غزة، حيث أصيبَ ما مجموعه 50 مواطنا برصاص الاحتلال، من بينهم 26 طفلًا، بجروح، ونُقل 39 مصابًا منهم إلى المستشفيات، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وفي 15 مناسبة على الأقل، أطلقت قوات الاحتلال النيران التحذيرية في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة، كما نفّذت خمس عمليات توغّل وعمليات تجريف قرب السياج في مناطق بيت حانون، وبيت لاهيا، وخانيونس ورفح.

وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 24 مواطنا، من بينهم طفلان على الأقل، بجروح في حوادث عدّة، حيث أصيبَ 13 خلال اشتباكات أثارها دخول مجموعات من المستوطنين برفقة الجنود إلى مدينة نابلس وقرية حلحول بالخليل لزيارة أماكن دينية فيهما.

وأوضح التقرير الأممي أن قوات الاحتلال نفذت خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 117 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة واعتقلت 140 فلسطينيًا، من بينهم 10 أطفال.

وسُجِّلت غالبية هذه العمليات في محافظة الخليل (35 عملية)، وتلتها محافظتا القدس (29 عملية) ورام الله (14 عملية).