خلال اعتصام في رام الله.. أهالي معتقلين لدى الأجهزة الأمنية يناشدون بالإفراج عن ابنائهم

وطنْ: نظم عدد من أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة، ظهر السبت، اعتصاما احتجاجيا بالقرب من دوار المنارة وسط رام الله، لاستمرار اعتقال أبنائهم.

وشارك في الاعتصام الاحتجاجي عائلات لعدد من المعتقلين، وأبرزهم عائلة الطالب بجامعة الخضوري المعتقل مؤمن نزال من قلقيلية، وعائلة المعتقل باسل أبو عليا من قرية المغير قضاء رام الله، وبحضور وزير الأسرى السابق وصفي قبها، والقيادي في حركة "حماس" الأسير المحرر جمال الطويل، وممثلين عن مؤسسات حقوقية.

وناشد الأهالي بالإفراج عن أبنائهم، ورفعوا لافتات تندد بالاعتقال السياسي كتب عليها "يسقط الاعتقال السياسي"، وأخرى "يكفينا ظلم الاحتلال.. يسقط الاعتقال السياسي".

وسبق أن صرح محمد أبو عليا والد المعتقل باسل أبو عليا أن ابنه معتقل لدى الأجهزة الأمنية منذ 35 يوما على خلفية تهمة سياسية.