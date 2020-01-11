المبادرة الوطنية الفلسطينية تخرج ناشطات مخيمها الشتوي في مخيم الدهيشة

بيت لحم- وطن: خرجت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في مخيم الدهيشة مخيمها الشتوي النسوي الأول والذي اكثر من 80 فتاة من طالبات المخيم تحت عنوان " بناتنا هن رائدات المستقبل " في قاعة مركز شباب الدهيشة وبحضور ممثلين عن القوى الوطنية ولجنة خدمات الشعبية بالمخيم وتخلل الحفل عرض فيلم عن الانشطة اللواتي قاموا بها بالاضافة الى مقطع غنائي وطني .

رحب عبد المهدي غريب القيادي بحركة المبادرة في مخيم الدهيشة بالحضور الكريم واكد على أهمية هذا البرنامج الذي نعمل به معهم تحت تمكين الشباب وهذا البرنامج الذي نعمل به منذ اشهر مع مدارس المخيم في تعزيز دورهم القيادي والمجتمعي والصحي والاكاديمي من خلال مدربين اكفاء وبدأ تخريجنا بالسلام الوطني والفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار .

وهنأت دعاء العفيفي منسقة العمل النسوي بالمخيم من خلال كلمة قدمتها بإسم حركة المبادرة بالمخيم اهالي المخيم بمناسبة حلول العام الجديد ومباركين تخريج هذا الفوج الاول من الصبايا الناشطات بالمخيم ضمن رؤيتنا الوطنية لتعزيز دور المرأة في كل الميادين والعمل على إبراز دورها الحقيقي.

وقال محمد بشير منسق حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بمخيم الدهيشة أن هذا البرنامج والذي استهدف المخيم نتيجة لحاجة ماسة لبرامج تثقيفية وتوعوية وتدريبهم لحل نقاط ضعفهم اكاديميا للصبايا في هذه المرحلة وفي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ابناء المخيم والتي تأتي ضمن سياستنا في دعم صمود الناس ودعم المرأة وتمكينها .

وقدمت الناشطة تالين مازن عودة كلمة نيابة عن زميلاتها الخريجات بالشكر والتقدير لحركة المبادرة على هذه المبادرة الرائعة والتي استفدنا منها بشكل واضح وتم تعليمنا بالقضابا التي نفتقدها وهي بحاجة الها كل فتاة وشاب .

واضاف القيادي أحمد قراقع ان مثل هذه البرامج التي تطور الذات والانسان هي مثال حي على تقدم الشباب والذي بدوره ينقل كل ما يتعلمه عن طريق تعليم الاقران و بهذا يصبح لدينا شباب فلسطيني واعي وناجح في حياتهم العلمية والعملية والوطنية .

وشكر سامي شاهين ممثل عن القوى الوطنية واللجنة خدمات الشعبية في مخيم الدهيشة رفاق حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالمخيم على دورهم البارز في اهتمامهم بالانشطة الشبابية والنسوية ونشاطهم البارز داخل المخيم والذي يأتي ضمن حرصهم الحقيقي والوطنية للرقي بمستوى عالي لجيل الشباب والشابات بالمخيم