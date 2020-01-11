إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال سوقا تجارية في سلواد



وطن: أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء واطفال، بحالات اختناق، جراء اطلاق قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، قنابل الغاز باتجاه سوق تجارية في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وقالت الصحفية شذى حماد، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من مدخلها الغربي واعتدوا على المواطنين، واطلقوا باتجاههم قنابل الغاز، ما ادى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا على مدخل سلواد الغربي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت ببطاقات راكبيها.